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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

تطورات الأوضاع في غزة والبحر الأحمر تتصدر المباحثات المصرية الفرنسية اليوم

قطاع غزة
قطاع غزة
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يجرى اليوم الأحد ستيفان سيجورتي، وزير أوروبا والشئون الخارجية لجمهورية فرنسا مباحثات مع كبار المسئولين المصريين.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات المصرية الفرنسية تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة الوضع في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وكذلك الوضع في البحر الأحمر وتصاعد العمليات العسكرية في سوريا والعراق واليمن.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر فضلا عن اهتمام الجانب الفرنسي بالتنسيق مع مصر اتصالًا بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والدور المحوري لمصر، على المسارين السياسي والإنساني، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتوصل لوقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

المباحثات المصرية الفرنسية قطاع غزة وزير أوروبا والشئون الخارجية لجمهورية فرنسا