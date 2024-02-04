اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن بدمياط الجديدة

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ في تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن المرحلة الثامنة بالمدينة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم 18 أبريل القادم في أيامٍ محددة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المهندس محمد خلف الله أمس السبت، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 32 بالحي السادس المنطقة 132 أرقام (34 – 39 – 44 – 46 – 49 – 64 – 65 – 70 – 78 – 79 - 80)، اليوم الأحد، والقطع بالمنطقة 232 أرقام (8 – 28 – 31 – 45 – 49 – 55 – 60)، ويوم غد الإثنين، ثم باقي القطع تباعا.