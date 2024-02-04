ads
الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن بدمياط الجديدة

وزير الإسكان والمرافق
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ في تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن المرحلة الثامنة بالمدينة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم 18 أبريل القادم في أيامٍ محددة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المهندس محمد خلف الله أمس السبت، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 32 بالحي السادس المنطقة 132 أرقام (34 – 39 – 44 – 46 – 49 – 64 – 65 – 70 – 78 – 79 - 80)، اليوم الأحد، والقطع بالمنطقة 232 أرقام (8 – 28 – 31 – 45 – 49 – 55 – 60)، ويوم غد الإثنين، ثم باقي القطع تباعا.

اليوم قطع أراضي مشروع بيت الوطن دمياط الجديدة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار