اليوم.. افتتاح معرض "تحية إلى روح مختار " للفنان يوسف دعموم بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية معرضا للفن التشكيلي يقام تحت عنوان "تحية إلى روح مختار " للفنان يوسف محمد دعموم، وذلك في السادسة مساء اليوم الأحد، بقاعة زياد بكير للفنون بالأوبرا.

وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان أمس السبت- أنه من المقرر أن تستمر فعاليات فعاليات معرض "تحية إلى روح مختار" حتى يوم /السبت/ الموافق 10 فبراير الجاري، ويضم نحو 15 لوحة منفذة بالألوان الزيتية وخلالها يتخيل الفنان، وجود كبار الفنانين العالمين وهم سلفادور دالي، فان جوخ وبيكاسو أثناء زيارة إلى متحف الفنان محمود مختار ويصور انطباعاتهم مع اختيارهم نماذج من المعروضات ليرسموها بطريقتهم وأساليبهم الفنية الخاصة.

ولفتت الأوبرا إلى أن يوسف محمد دعموم فنان تشكيلي مصري، درس ترميم الآثار، وتخصص في مجال ترميم اللوحات الزيتية وغيرها من العناصر الفنية، وشارك في معارض الحركة الفنية منذ عام 1996 حتى الآن.