قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، هجومًا على بلدة عنبتا الواقعة شرق طولكرم. وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية، مدعومة بقوات مشاة، اقتحمت البلدة ونفذت عمليات تمشيط وتفتيش في مناطق الشايفات وشارع السكة. حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت "وفا" أن القوات اقتحمت منزل المواطن محمد عدس، حيث نشرت قناصتها في نوافذ المنزل، فيما شهدت المنطقة انفجارات وإطلاق نار بشكل مكثف.

وتزايدت حدة التوتر في المنطقة نتيجة لهذه العمليات العسكرية، ما يثير قلق السكان ويؤدي إلى عدم استقرار الوضع. يبقى من الضروري متابعة التطورات الراهنة وتأثيراتها البشرية المحتملة.