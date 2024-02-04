منى زكي: مكنتش متخيلة تصنيف فيلم «رحلة 404» يكون +18

حلّت الفنانة منى زكي ضيفة في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة Mbc مصر مع الإعلامي عمرو أديب، حيث تحدثت خلال الحلقة عن أحدث أعمالها السينمائية "رحلة 404"، لافتة على أن العمل تمت كتابته منذ عام 2011 ولكن كان تم رفضه من المنتجين لأنه غير جماهيري.

وقالت: "الفيلم مصنف للكبار فقط ومكنتش متخيلة إنه يصنف +18 يعني قولت ممكن 16+، ومن أول يوم وأنا حباه ومش شايفة إنه فيه حاجة وحشة، بالعكس حابة الفلسفة اللي وراه، وبعد ما صورنا شوية من الفيلم بدأت أفهم إزاي الناس ممكن تطلعك على المسرح فقلقت شوية".

وتابعت زكي: "بس أكتر حاجة طمنتني هو وجود أستاذ هاني خليفة، وعمرك ما هيجيلك إحساس إنك تقرف من شخصية غادة، ولازم نفهم إن إحنا مش ربنا، وكل البني أدمين بتغلط وليهم أخطاء حسب نسبة الخطأ".

يشارك في بطولة فيلم "رحلة 404" كل من منى زكي، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم: شيرين رضا، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، عارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.