إحالة عاطلين متهمين بالاتجار فى الأسلحة النارية بشبرا للمحاكمة الجنائية

احالت النيابة العامة بشبرا عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بحيازة 6 أسلحة نارية بقصد الاتجار.

وردت معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام 3 أشخاص، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وجرى تشكيل فريق بحث قادة رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة وفي أحد الأكمنة، جرى القبض على المتهمين أثناء استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزتهم عدد 6 فرد خرطوش محلي الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار وعدد 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.