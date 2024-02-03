الزمالك يتدرب على فترتين.. غدًا

قرر البرتغالي جوزية جوميز مدرب الزمالك، خوض التدريبات غدًا الأحد على فترتين، حيث سيكون المران الأول ظهر والثاني في السادسة مساء .

وخاض جوميز أول تدريباته مع الزمالك اليوم السبت على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .

وشهد المران اليوم السبت تعرض مدافع الزمالك محمود الونش لإصابة في الركبة وخضع لأشعة على أن تظهر الأشعة غدا الأحد .

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تعاقد مع 10 صفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي الحالي .