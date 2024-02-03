بقيادة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع لانس في الشوط الأول

تعادل فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، مع ضيفه لانس سلبيًا، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب لا البوجوار في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

ويشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت، في أول مباراة عقب عودته من تمثيل المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وحاول مهاجم الفراعنة كثيرًا لقص شريط أهداف المباراة، وأحدث فاعلية هجومية كبيرة على مرمى لانس، ولكن باءت محاولاته بالفشل، لينتهي الشوط الأول بين نانت ولانس بلا أهداف.

ويحتل نانت، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي لانس في المرتبة الثامنة وفي رصيده 29 نقطة.

ودخل نانت المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: لافوت

خط الدفاع: أميان - كاستيليتو - زيزي - دوفيرن

خط الوسط: سيسوكو - أوجوستو - تشيرفيلا

وفي الهجوم: تينوتيندا كاديويري - مصطفى محمد - فلورنت مولت.