اليوم.. 3 قمم نارية في الدوريات الكبرى

تقام اليوم الأحد، 3 قمم نارية في الدوريات الخمس الكبرى، بعد انتظام المسابقات المحلية في ظل خوض مواجهات بطولات الكأس حول العالم في الأسابيع الأخيرة، لتعود المتعة والإثارة في الدوريات الأوروبية الكبيرة بمباريات الديربي والكلاسيكو.

وتبدأ المواجهات النارية، في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، حينما يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره أرسنال على ملعب الإمارات، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويديرها تحكيميًا أنتوني تايلور.

ليفربول وأرسنال

ويغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وأرسنال؛ بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار، ليخوض الريدز مواجهة الجانرز من أجل توسيع الفارق مع ملاحقيه أرسنال ومانشستر سيتي على قمة البريميرليج، حيث يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 51 نقطة، بينما يحتل زملاء محمد النني المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

الإنتر ويوفنتوس

وفي العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، يستضيف إنتر ميلان نظيره يوفنتوس على ملعب جوزيبي مياتزا في ديربي إيطاليا، الذي يجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويأمل كل فريق منهما في فض الشراكة على صدارة الكالتشيو، حيث يتصدر الإنتر قمة جدول ترتيب مسابقة «السيري آ» بـ54 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن اليوفي صاحب المركز الثاني، بالرغم أن النيراتزوري له مباراة مؤجلة.

وتختتم منافسات اليوم، بإقامة ديربي مدينة مدريد في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يتجدد بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في قمة الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، في لقاء يديره خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، صاحب الواقعة الشهيرة في مباراة الفريقين، حيث أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فيديريكو فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد، بعد تدخله العنيف من الخلف على ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد أثناء انفراده بحارس الملكي تيبو كورتوا في نهائي كأس السوبر الإسباني عام 2020.

الريال وأتلتيكو

وتُعد مواجهة الريال وأتلتيكو مكررة، حيث يلتقي الفريقان للمرة الثالثة في أقل من شهر، بعد مباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ودور الـ16 في كأس ملك إسبانيا، أقصى الميرينجي، الأتلتي في الأولى بنتيجة 5-3، وفي الثانية تغلب الروخي بلانكوس على الريال بنتيجة 4-2، فضلًا عن مواجهة الدور الأول التي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف في الجولة السادسة من الليجا.

يتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد ثالثًا وفي رصيده 47 نقطة، خلف جيرونا الوصيف بـ55 نقطة.