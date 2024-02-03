رئيس اللجنة الأولمبية يلتقي وزير الرياضة بكوريا الشمالية

التقى المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، بكيم جاك وزير الرياضة بدولة كوريا الشمالية، رئيس اللجنة الأولمبية بكوريا الشمالية وبحثا الثنائي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الرياضي.

جاء ذلك على هامش بطولة العالم لألعاب الماء بقطر المقامة حتى 18 فبراير 2024 بمشاركة 2600 من نخبة أبطال العالم من نحو 190 دولة، يتنافسون على حصد 75 ميدالية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقام رئيس اللجنة الأولمبية بكوريا الشمالية خلال لقائه مع المهندس ياسر إدريس بنقل تحياته إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مؤكدا على التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه رحب المهندس ياسر إدريس بالتعاون المشترك المنتظر مع كوريا الشمالية في المجال الرياضي والذي سوف يصب في صالح تطوير الرياضة للبلدين الكبيرين.

وحرص بكيم جاك وزير الرياضة بدولة كوريا الشمالية على إرسال تحياته للدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة المصري صاحب الشعبية الكبري لما يملكه من منصب دولي هام بعد فوزه برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.