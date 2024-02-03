إحالة أب لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل نجلته في السلام

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة أب لاتهامه بقتل نجلته الي محكمة الجنايات.

وصرحت بدفن جثة المجني عليها بعد انتهاء الصفه التشريحية للمجني عليها وإعداد تقرير اسباب الوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مراهقة عمرها 15 سنة وعلى جسدها آثار تعذيب

بعمل التحريات تبين أن الفتاة تقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها وفى يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده بقيام والدتها بتحريضها ضده.

ألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.