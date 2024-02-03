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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

عدد زائري معرِض الكتاب في 10 أيام يقترب من ٤ ملايين زائر

معرض الكتاب
معرض الكتاب
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رسميًا، تجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، خلال 10 أيام من استقبال الجمهور، إجمالي عدد زائريه بكل أيام المعرض العام الماضي، حيث وصل عدد زائريه اليوم السبت 3 فبراير 2024، نحو 305,185 زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى  3,808,624 زائرًا.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الإقبال الجماهيرى غير المسبوق اليوم، والذي شهدته ساحات المعرض، يُمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين،  ورغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، مُشيرة إلى أن المعرض كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية".
ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر، للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، خلال أيامه القادمة المتبقية.

يذكر أن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر حتى 6 فبراير المُقبلّ بمركز مصر للمعارض الدولية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة القاهرة الدولى للكتاب عرض القاهرة الدولي للكتاب لدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتا