حزب الغد يكرم 50 من قيادات الشرطة احتفالا بالذكرى الـ72 لمعركة الإسماعيلية

كرم المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، 50 من قيادات الشرطة المصرية السابقة ، تقديرا وعرفانا بدورهم الوطنى الكبير ،حفاظا على أمن واستقرار الوطن خلال مدة خدمتهم بجهاز الشرطة المصرية وهم من قيادات حزب الغد واخرين من خارج الحزب كما كرم بعض القيادات العسكرية السابقة من قيادات الحزب.

وأقام حزب الغد احتفالية كبرى اليوم السبت 3 فبراير بالمقر المركزى للحزب احتفالا كبيرا بالذكرى ال72 لمعركة الإسماعيلية بين قوات الشرطة المصرية وجيش بريطانيا العظمى يوم 25 يناير 1952

وقدم رئيس الغد، شهادات التقدير والميدلايات التذكارية للقيادات الشرطية والعسكرية السابقى تقديرا من حزب الغد للشرطة المصرية فى عيدها الوطنى ال72

و أكد رئيس الغد فى كلمته انه ستظل ذكرى معركة الاسماعيلية عام 52 بين الجيش البريطانى والشرطة المصرية شاهدا على التاريخ الوطنى للشرطه المصرية

كما اكد رئيس الغد ٱن عيد الشرطة هو رمز كبير للتضحيات الشرطة حفاظا على السيادة الوطنية و رفعة راية الوطن وأضاف رئيس الغد أن الشرطة المصرية ستظل رمزا للوطنية و للعطاء وللتضحية

تحدث فى الاحتفالية بعض القيادات العسكرية والشرطية السابقة من قيادات الحزب.