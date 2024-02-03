إسلام السرساوى.. مبتهل على طريق «النقشبندى»

حاز الشيخ إسلام السرساوي، مبتهل بالإذاعة والتليفزيون ومنشد ديني، شهرة واسعة في محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة انطلاقًا من قريته جريس بمركز أشمون، والتي تشتهر بكثرة حافظي القرآن الكريم، والمشايخ من أبنائها.

التقته «البوابة نيوز» للحديث عن مسيرته وعشقه للإنشاد، قال «إسلام»، إنه حفظ القرآن الكريم في عمر 14عامًا، علي أيدي الشيخ فاروق حمودة، وتتلمذ علي أيدي العديد من المشايخ.

وأشار «السرساوي» إلى أنه ورث موهبة تلاوة القرآن الكريم عن جده المرحوم الشيخ محمد شاهين، مُتابعًا أنه التحق بمعهد الأزهر الشريف، فاكتشف موهبته الشيخ رضوان شاهين، شقيق والدته والذي تُقلد شيخ المعهد.

وأوضح أنه بدأ تلاوة القصائد الدينية وقراءة القرآن الكريم والأدعية في الإذاعة المدرسية، وإنه تتلمذ علي أيدي عدد من المشايخ، منهم الشيخ محمد الهلباوي، والذي شجعه ودربه علي المقامات الموسيقية.

وأضاف «السرساوي»، تم اعتماده من إذاعة القرآن الكريم منذ عام 2018، حيث نجح في الاختبار منذ أول مرة، كما أنه تأثر منذ صغر عمره بأداء المرحوم الشيخ محمد عمران، قي تلاوة القرآن والابتهال الديني، وأكد أن آداء الشيخ سيد النقشبندي في الابتهال جذبه كثيرًا، فيداوم الاستماع إليه، كما تأثر بإتقان الشيح المنشاوي لتلاوة القرآن الكريم.

وتابع «السرساوي»، أنه شارك في العديد من المسابقات الدينية، منها مسابقة شيخ الأزهر، والتي أقامها الجامع الأزهر بمشاركة 13 دولة، وكرم ضمن الفائزين الأوائل.

الشيخ اسلام السرساوي

وأشار إلى أنه لقب بـ«كروان الحق» خلال مسابقة الإنشاد الديني، وأصبح لقبه المفضل ووسامًا يفتخر به، كما شارك في تحكيم عدد من المسابقات في الإنشاد الديني والقرآن الكريم، وهو عضو بنقابة قراء ومحفظي القرآن المصرية، برئاسة الشيخ محمد حشاد.

وأكد أنه يتبع خطى المرحوم الشيخ محمد عمران