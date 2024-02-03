كوت ديفوار إلى نصف نهائي أمم أفريقيا بفوز قاتل على مالي

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بفوز قاتل على مالي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب السلام.

وبلغ المنتخب الإيفواري دور نصف النهائي من أمم أفريقيا 2023، بعدما أقصى نظيره المالي بنتيجة 2-1 في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين.

أهدر منتخب مالي ضربة جزاء احتسبها الحكم المصري محمد عادل فى الدقيقة 22، الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع الأفيال قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بسبب حصوله على الإنذار الثاني للخشونة المتعمدة.

في الشوط الثاني، افتتح نيني دورجيليس التهديف في الدقيقة 71، ليضع مالي في المقدمة، حتى الدقيقة 90، حينما أحرز سيمون أدينجرا هدف التعادل لساحل العاج في الوقت القاتل من المباراة، لتتجه إلى شوطين إضافيين.

وفي الوقت القاتل، سجل عمر دياكيتي هدف الفوز لصالح منتخب البلد المستضيف لبطولة أمم أفريقيا 2023، وذلك في الدقيقة 120+2، قبل أن يحصل اللاعب نفسه على طرد بعد مرور دقيقة واحدة من إحرازه للهدف.

وأشهر الحكم محمد عادل بطاقة حمراء في وجه لاعب منتخب مالي، بعد نهاية مباراة دور ربع النهائي.

وبذلك، ضرب منتخب كوت ديفوار موعدًا مع الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة من دور المجموعات.