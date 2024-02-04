آخر أيام الشتاء| تحذيرات من زيادة فرص سقوط الأمطار وتكون شبورة مائية.. منخفض جوي لبعض المحافظات خلال الساعات المقبلة.. وخبيرة أرصاد تزف بشرى سارة عن طقس هذا الأسبوع

موجة من الطقس البارد ضربت مصر خلال الأيام الماضية ومن المتوقع أن تستمر لأيام قليلة قادمة، قبل أن يتحسن الطقس نسبيًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تُسيطر موجة باردة على معظم محافظات الجمهورية الأمر الذي يؤثر على ظهور العديد من الظواهر الجوية، وتكون الشبورة المائية بكثافة في الساعات الأولى من الصباح وبخاصة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمناطق الصحراوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس البارد على معظم الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تشتد موجات البرد ليلا مما يتسبب في تكون الصقيع على المزروعات في وبخاصة في المحافظات الحدودية مثل وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى شمال الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية على معظم الطرق الزراعية والسريعة، وبخاصة في مدن القناة والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يتوقع أن تشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، كما تتساقط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وبعض محافظات شمال الصعيد، فيما تكون حالة البحار معتدلة في معظم الأحيان، حيث تكون حركة أمواج البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما في البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ويكون الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، إلا أن السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر ستشهد سقوط أمطار متوسطة، بحسب بيان الأرصاد.

الدكتورة منار غانم

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس هذا الأسبوع

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن يوم غد الأحد يشهد زيادة في فرص سقوط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.

وأشارت "غانم" في تصريحاتها لـ«البوابة نيوز» إلى أنه على الرغم من سقوط الأمطار على معظم الأنحاء، إلا أن درجات الحرارة ترتفع بخاصة في ساعات الظهيرة حيث تصل درجات إلى 20 درجة مئوية في محافظات القاهرة الكبرى، وهي درجات حرارة مرتفعة نسبيًا بالنسبة لهذا الوقت من العام.

ولفتت "غانم" إلى أن من الأخبار المبشرة للمواطنين أن الأيام المقبلة ستشهد تحسن كبير في درجات الحرارة، حيث تستقر الأحوال الجوية تدريجيًا على المحافظات، وتستمر الشبورة المائية في التكون في الساعات الأولى من الصباح إلا أنها تختفي بمجرد سطوع الشمس.