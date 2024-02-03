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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة عاطلين بتهمة ترويج الحشيش إلى الجنايات بعابدين

ارشيفية
ارشيفية
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أحالت جهات التحقيق المختصة عاطلين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح بطريقة غير شرعية .

تسلمت نيابة عابدين تقرير المعمل الكيميائي للمضبوطات التى عثر عليها بحوزة المتهمين وأكد التقرير أن المضبوطات مواد مخدرة محظور تداولها .

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية وحرز التليفونات المحمولة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في أبريل الماضي من القبض علي عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش بمنطقة عابدين .

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلين) .. أثناء تواجدهم  بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما قطعة من مخدر الحشيش- ومبلغ مالى - و2 هاتف محمول).

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