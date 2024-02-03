الدوري الإيطالي.. يوفيتش ينقذ ميلان من فخ فروسينوني

تخطى فريق ميلان، مساء اليوم السبت، عقبة مضيفه فروسينوني بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بينيتو ستيرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

فرض فروسينوني التعادل الإيجابي على ميلان بهدف لمثله في الشوط الأول، حيث تقدم المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو للروسونيري بهدف في الدقيقة 17 من صناعة البرتغالي رافائيل لياو.

ورد أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 24 عن طريق ماتياس سولي من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، وضع لوكا مازيتيلي، فروسينوني في المقدمة بهدف في الدقيقة 65 من صناعة سولي.

ونجح المدافع ماتيو جابيا في تسجيل هدف التعادل لميلان في الدقيقة 72 من صناعة جيرو، فيما أنقذ البديل لوكا يوفيتش الأحمر والأسود من التعثر خارج الديار بهدف ثالث في الدقيقة 81، ليخطف ميلان الثلاث نقاط من فروسينوني.

وبتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة، ليحافظ على المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.