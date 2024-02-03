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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس 3 أشخاص عثر بحوزتهم على مخدرات في المرج

ارشيفية
ارشيفية
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قرار قاضي المعارضات تجديد  حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة .

طلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة، وارسلت المضبوطات الي المعمل الكيمائي.

 

تعود تفاصيل القضية إلى ضبط (3 أشخاص) بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,900 كيلو جرام) ، وضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .

 

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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