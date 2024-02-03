تجديد حبس 3 أشخاص عثر بحوزتهم على مخدرات في المرج

قرار قاضي المعارضات تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة .

طلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة، وارسلت المضبوطات الي المعمل الكيمائي.

تعود تفاصيل القضية إلى ضبط (3 أشخاص) بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,900 كيلو جرام) ، وضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.