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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي

ارشيفية
ارشيفية
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قرار قاضي الجنايات بمدينة نصر بتجديد حبس شخصين 45 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي. 

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة تحريات المباحث.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين فى مدينة نصر لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") .

وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإتجار غير المشروع الإتجار بالنقد الأجنبى 45 يوم