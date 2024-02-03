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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار مرتبط بقيمة الدولار

شعبة الدواجن
شعبة الدواجن
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أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه لم يتم التعلم من الأزمة التي حدث في سوق الدواجن في بداية عام 2023، وخروج الكثير من المربين من المنظومة الخاصة بتربية الدواجن.

أضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الكثير من المربين تراجعوا عن تربية الدواجن قبل رمضان 2024، الذي يشهد طلب أكبر وبنسبة تصل لـ 25% على الشراء.
لفت إلى أن الكثير من المربين في حالة خوف شديد بعد الارتفاعات الكبيرة في مستلزمات الانتاج، فسعر العلف وصل لـ 32 ألف جنيه، والذرة ارتفع سعره، ولذلك أسعار الدواجن والبيض ترتفع.

أشار إلى أن سعر الدولار له تأثير كبير بأسعار الدواجن. 

شعبة الدواجن سوق الدواجن الدولار