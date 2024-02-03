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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الآلاف يحتجون في جميع أنحاء إسرائيل مطالبين بعودة المحتجزين واستقالة حكومة نتنياهو

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل
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تظاهر الآلاف في جميع أنحاء إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب للمطالبة بعودة الرهائن المحتجزين لدي حماس، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم السبت.

وطالب المتظاهرين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بذل كل ما في وسعها لإعادة الرهائن، ورفعوا لافتات تقول: "بدون عودة الرهائن، لا يوجد مواطن في البلاد بأمان،" و "لا نصر دون عودة الرهائن، ولا انتعاش لبلاد تخلت عن 136 من مواطنيها في الأسر لمدة 120 يوما."

كما طالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتفاوض مع حماس من أجل التوصل إلي صفقة تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين أو إعلان إستقالة الحكومة وعلي رأسها نتنياهو.

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