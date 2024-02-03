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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كأس آسيا 2023.. منتخب قطر إلى المربع الذهبي بركلات الترجيح

مباراة قطر ضد أوزبكستان
مباراة قطر ضد أوزبكستان
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تأهل منتخب قطر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، على حساب أوزبكستان عن طريق ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وأقصى منتخب قطر حامل اللقب، نظيره الأوزبكي من دور ربع نهائي كأس آسيا 2023، بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2، بعدما انتهت الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 وكذا الشوطين الإضافيين بنفس النتيجة.

جاء هدف العنابي عن طريق النيران الصديقة، حيف فشل حارس منتخب أوزبكستان في التصدي للكرة العرضية من حسن الهيدوس لاعب المنتخب القطري، لتسكن شباكه في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، أدرك أوديليجون زامروبيكوف التعادل لصالح لمنتخب أوزبكستان في الدقيقة 59.

وبذلك، تأهل منتخب قطر إلى المربع الذهبي بكأس آسيا 2023، حيث بلغ الدور قبل النهائي، ليضرب موعدًا أمام منتخب إيران الذي أقصى اليابان بهدفين مقابل هدف.

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