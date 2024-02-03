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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

غلق كوبري جمجرة الجديد على طريق "بنها - المنصورة" بالقليوبية

صو
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أعلنت محافظة القليوبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك"، غلق كوبري قنطرة جمجرة الجديد على طريق “بنها - المنصورة” السريع حتى يوم الاثنين المقبل لأعمال الصيانة.

يُشار إلى أن كوبري جمجرة، المدخل الوحيد لقرى جمجرة الجديدة، وكفر الأربعين، وكفر كردي، وعزبة عبد المجيد نصير، وعزبة محي، وبرقطا، وعزبة أباظة، والشقر، وكفر الحبش، بالإضافة إلى ربط منيا القمح وتوابعها بمحافظة الشرقية وغيرها.

كما يخدم الكوبري ما يزيد عن 40 ألف نسمة من أبناء مركزي بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، بمنطقة شرق الرياح التوفيقي. 

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