محافظ مطروح لتجار الخردة : يجب الحفاظ على المال العام والشكل الحضارى

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال لقائه اليوم السبت، مع عدد من ممثلى تجار الخردة بمدينة مرسى مطروح على ضرورة المشاركة في الحفاظ على الصالح والمال العام والشكل الحضارى والبيئى للمحافظة، ومنع أى تجاوزات أو تعدى على الممتلكات أو المنشآت العامة خاصة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة وأغطية بلاعات الصرف الصحى وغيرها مما يعرض حياة وسلامة المواطنين للخطر.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تيسيرا عليهم سيتم منح مهلة لجميع مخازن الخردة بمرسى مطروح حتى نهاية شهر رمضان بدلا من غدا الأحد للانتقال إلى الموقع الجديد الذى سيتم اختياره من خلال مجلس مدينة مرسى مطروح بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني، مع تنظيمها وتخطيطها لمنع العشوائيات وسهولة توافر الخدمات بها.

وأكد اللواء خالد شعيب أنه سيتم تكثيف الرقابة والمتابعة والتفتيش على جميع مخازن الخردة لمنع اى تجاوزات أو سرقات للممتلكات العامة أو الخاصة مع تشديد الإجراءات والعقوبات.



جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، وناصر النجار نائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح.

محافظ مطروح لتجار الخردة يجب الحفاظ على الصالح والمال العام والشكل الحضارى

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