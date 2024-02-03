باستثمارات 500 مليون جنيه.. «الشراء الموحد» توقع اتفاقيات مع 5 كيانات عالمية لتوطين الصناعات الطبية

وقعت الهيئة العامة للشراء الموحد اتفاقيات مع 5 كيانات عالمية لتوطين صناعة عدد من المستلزمات الطبية في مصر باستثمارات 500 مليون جنيه.

أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، ان الحكومة والقيادة السياسية تحرص علي توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة.

وقال خلال توقيع اتفاقية مع 5 شركات عالمية للاستثمار بمجال انتاج المستلزمات الطبية في مصر، ان ما يحدث اليوم من جذب الشركات العالمية هو رسالة لكل العالم إن الكيانات الدولية العاملة بالمجال الطبي كلها ثقة في الاقتصاد المصري و حريصة على توطين صناعاتها في مصر باعتبار مصر مركز للمنطقة كلها.

و أضاف زيدان أن هذه الشراكات مع الكيانات العالمية تعني التزامها بتوفير منتج محلي بنفس الجودة وبنفس المواصفة حيث أنها جزء من إستراتيجية الشركات الام علي التوسع في السوق المصرية.

وأكد على توجيهات الرئيس الفتاح السيسي المستمرة بزيادة جودة المنتجات المصنعة محليا حتي تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد.

وأشار إلى أن خطة الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتفضيل المنتج المصري في التعاقدات الحكومية ساهم في أن هناك نحو 45 % من عقود ممارسات هيئة الشراء الموحد تفوز بها شركات مصرية حاليا سواء يتم انتاجها محليا او عبر شراكة محلية مع كيانات عالمية.

وتابع حديثه قائلاً: نطمح الي الاعتماد على المصانع المحلية بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة في كل ممارسات الهيئة.



ووجه الشكر لعدة جهات حكومية منها هيئة الدواء المصرية، هيئة التنمية الصناعية، هيئة الرقابة الإدارية التي قامت بدعم كبير للصناعة والقطاع الصحي ،وكذلك قدم الشكر لكل الشركات الانجليزية والفرنسية والكورية والصربية والصينية موضحا اننا لدينا تصور من ٢٠١٦ أنه يكون المنتج المصري معتمد عالميا ويكون مؤهل للتصدير واختراق الأسواق العالمية.

وأشار العميد مهندس أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلي دور الهيئة واستراتيجيتها لتوطين الصناعات الطبية في مصر لتحسين المنظومة الصحية لجميع المواطنين.