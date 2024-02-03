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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مظاهرة جديدة في فيينا للتضامن مع الفلسطينيين في غزة والمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية

فيينا
فيينا
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واصل أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا تظاهراتهم الأسبوعية للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة والمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة.
وتجمع عدة آلاف، مساء اليوم السبت، أمام مقر أوبرا فيينا ثم قاموا بمسيرة في وسط العاصمة حاملين أعلام فلسطين وعدة لافتات تحمل كلمات " غزة يجب أن تعيش " و" أوقفوا قتل الاطفال " و" الحرية لغزة ".
ودعا المتظاهرون إلى سرعة توفير الغذاء والدواء لسكان غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووقف أعمال التهجير والإبادة الجماعية في قطاع غزة. 
وكانت النمسا قد حذرت إسرائيل في وقت سابق من شن هجمات على جنوب قطاع غزة باعتبار أن هذا الأمر يفاقم من خطورة الصراع ويقضي على أي فرصة قريبة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

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