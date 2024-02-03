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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. فروسينوني يفرض التعادل على ميلان في الشوط الأول

مباراة ميلان وفروسينوني
مباراة ميلان وفروسينوني
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فرض فريق فروسينوني، التعادل الإيجابي على ضيفه ميلان بهدف لمثله في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب بينيتو ستيرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

بدأ الروسونيري بالتهديف، حيث تقدم المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو للعريق ميلان بهدف في الدقيقة 17 من صناعة البرتغالي رافائيل لياو.

ورد أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 24 عن طريق ماتياس سولي من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ويحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، بينما يأتي فروسينوني في المركز الرابع عشر وفي رصيده 23 نقطة.

ودخل ميلان، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: كالابريا - سيمون كيير - جابيا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ياسين عدلي - ريندرز - لوفتس تشيك

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.

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