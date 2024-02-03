"سيناوي" يفوز ببرونزية بطولة الرانك المصرى للكاراتيه

تقدم مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه برئاسة المستشار محمود متولي رئيس المنطقة بالتهاني والتبريكات للبطل ياسين بلال، لاعب مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ؛ لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الرانك المصري على مستوى الجمهورية لمنتخب الموهوبين والواعدين للكاراتيه.

كما هنأ مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه الكابتن هاني قاسم مدير مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ والكابتن محمد مصطفي التهامي المدير الفني لمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ والكابتن نبيل شفيق مدرب الاتحاد لمنتخب جنوب سيناء، ولأسرة البطل.

تابع فعاليات منافسات اليوم الثانى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه محمد الدهراوى، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى وعضو مجلس النواب النائب سيد نصر، نائب رئيس الاتحاديين المصرى والافريقي و الدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربى والدكتور محمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية ونائب رئيس شمال إفريقيا

و الكابتن احمد رضوان رئيس جهاز الموهوبين والواعدين و الكابتن علي رافت رئيس لجنه منتخبات القطاعات.

اقيمت البطولة على مدار يومين خلال الفترة 2 الى 3 فبراير 2024 بنادي طلائع الجيش، وبمشاركه 628 لاعب ولاعبه على مستوى محافظات الجمهوريه ما بين كاتا وكومتيه "فردي " بحضور رؤساء المناطق ومديري وإداري الفروع المشاركة في البطولة.

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