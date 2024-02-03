انطلاق فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر الثالث بالأقصر

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة على التوالي تحت عنوان (التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية) تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تبدأ فعاليات المؤتمر بحفل استقبال في معبد الأقصر بحضور المشاركين بالمؤتمر مع تقديم بعض فقرات فنية فلكولورية، وتبدأ جلسات المؤتمر صباح الغد 4 فبراير 2024؛ وذلك بالجلسة الافتتاحية والتي يلقى فيها الجلسات الافتتاحية كل من: علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعمرو جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر)، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصطفى ألهم محافظ الأقصر يلقيها محمد عبد الفتاح سكرتير محافظة الأقصر.

يلقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة بالمؤتمر، وأيضا الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تلقيها الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.

يشهد المؤتمر كلمة الدكتور محمد معيط وزير المالية يلقيها الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة.

وكلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر فيديو تسجيلي.

وسيتم تكريم الدكتور عادل موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة الدلتا للتأمين.

تستمر جلسات المؤتمر على مدار يومين لمناقشة المحاور الآتية:

الأحد، 4 فبراير 2024

الجلسة الأولى: التأمين متناهي الصغر ودوره في نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة

الجلسة الثانية: الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالي وانعكاسها على التأمين متناهي الصغر.

وتنتهي فعاليات اليوم الأول بعشاء بفندق شتيجنبرجر.

الإثنين، 5 فبراير 2024

الجلسة الثالثة: التأمين متناهي الصغر... خطوة نحو الشمول التأميني

الجلسة الرابعة: كيف ننشئ منتج تأمين متناهي الصغر يلائم احتياجات المرأة؟

الجلسة الخامسة: تطور ونمو سوق التأمين متناهي الصغر: عرض التجربة التونسية

ثم الجلسة الختامية والتوصيات.

وتختم فعاليات المؤتمر بحفل الصوت والضوء بمعبد الكرنك.

يذكر أن المؤتمر يشارك فيه نحو ٣٥٠ مشاركا من عدة دول بالإضافة لمصر الدولة المضيفة.