5 نصائح للحصول على شعر صحي.. تعرفي عليها

يعد الحصول علي شعر صحي هو ما تبحث عنه جميع النساء لذا نقدم لكم 5نصائح للحصول علي شعر صحي وهي

1تصفيف الشعر بإستخدام التمشيط ...

يساعد تمشيط شعرك على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم على تحسين الدورة الدموية. كما أنه يساعد على وصول العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر، وهذا يجعل شعرك أكثر نعومه وصحه.



2.غسيل الشعر :

إن عدد مرات غسل الشعر تعتمد على نوع الشعر فالشعر الجاف بيحتاج أن يغسل كل يومين أو ثلاثة أيام بالأسبوع،و الشعر الناعم الدهني: يعرف هذا النوع إذا كان الشعر ذهنياً عقب غسله بيوم واحد، ويحتاج أن يغسل يومياً، اما الشعر العادي: فيعرف هذا النوع إذا لم يكن الشعر دهني يحتاج أن يغسل يوماً بعد يوم

3.استخدام البلسم على الشعر:

يعد استخدام بلسم الشعر بمثابة مرطب الجسم، ويساعد في الحفاظ على رطوبة

4.استخدمي ماسك الزيت .

يعمل العلاج بالزيت علي إعطاء مظهر جيد للشعر الباهت والخشن فيساعد الزيت على الاحتفاظ بالرطوبة،

ويجعل الشعر لامعا وناعما، ينصح بأستخدام زيت الزيتون أواللوز مرتين في الأسبوع ،ودلكيه على فروة رأسك بحركة دائرية، واتركيه لمدة 30-45 دقيقة ثم اشطفيه.

5.استخدام منتجات العناية بالشر

يعد استخدام منتجات مختلفة على الشعر من أهم الخطوات للعناية بالشعر المتقصف ،إذ تساعد هذه المنتجات على تصفيف الشعر بالشكل المطلوب ومنها. حمام الكريم و السيروم وكريم دهان الشعر كل شعر وفقا لنوعه.





