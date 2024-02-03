فسحة ولعب وثقافة.. إقبال على معرض الكتاب من الأطفال

رغم الطقس البارد وتساقط الأمطار؛ شهد معرض الكتاب صباح اليوم السبت؛ إقبال كبير من قبل الآلاف من المواطنين من مختلف دول العالم.

ورصدت عدسة «البوابة نيوز» توافد المئات من المواطنين على معرض الكتاب فيما شمل الإقبال العديد من الجنسيات المختلفة والأطفال والكبار والسيدات والشباب.

ويفتح المعرض أبوابه أمام زواره من مختلف الجنسيات من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساءً يوميًا، ما عدا الخميس والجمعة الذي يمتد إلى التاسعة مساء ويستمر معرض الكتاب 2024 حتى 6 فبراير، ويقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وازدحمت بوابات المعرض بالزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث حرص الجميع على استكشاف أحدث الإصدارات والمؤلفات الأدبية والثقافية المعروضة في القاعات الرئيسية. وقد لفتت تنوع العروض والمشاركات الثقافية انتباه الزوار، مما دفعهم للبقاء في المعرض لفترات طويلة للاستمتاع بالتجربة الثقافية المتنوعة.

وسجل معرض القاهرة الدُولي للكتاب، الثلاثاء الماضي، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، بلغ نحو 355201 زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏لـ‏1993798 زائرًا، مُقتربا بذلك من المليون الثاني خلال ستة أيام من فتح أبوابه للجمهور، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ انتقال معرض القاهرة الدُولي للكتاب لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

إقبال على معرض الكتاب من الأطفال

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