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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كأس آسيا.. منتخب قطر يتقدم على أوزبكستان بالشوط الأول "فيديو"

منتخب قطر ضد أوزبكستان
منتخب قطر ضد أوزبكستان
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تقدم منتخب قطر على أوزبكستان بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام حاليًا على ملعب استاد البيت، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023.

وتستضيف قطر، بطولة كأس آسيا 2023، بمشاركة 24 منتخبًا، وتختتم اليوم السبت، منافسات دور الثمانية من البطولة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، عن طريق النيران الصديقة، حيف فشل حارس منتخب أوزبكستان في التصدي للكرة العرضية من حسن الهيدوس لاعب المنتخب القطري، لتسكن شباكه في الدقيقة 27.

تأهل منتخب قطر إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، بعدما أقصى منتخب فلسطين في دور الـ16، بينما بلغ منتخب أوزبكستان هذا الدور على حساب تايلاند.

وبدأ منتخب قطر، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: المهدي علي - طارق سلمان - لوكاس مندس

خط الوسط: بيدرو ميجيل كوريا - جاسم جابر - أحمد فتحي - حسن الهيدوس - محمد وعد

وفي الهجوم: المعز علي - أكرم عفيف.

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