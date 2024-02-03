الشراء الموحد: مصر حريصة لتكون مركز إقليمي لصناعة الدواء بالشرق الأوسط وأفريقيا

أكد اللواء بهاء الدين زيدان ، رئيس هيئة الشراء الموحد ، أن مصر حريصة لتكون مركز إقليمي لصناعة الدواء ، و انتاج منتجات المعامل في مصر و ت جله الإنتاج لكافة بلدان المنطقة ، و دعم للمنظومة الصحية المصرية ، كما أن توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات عالمية من جنسيات مختلفة تضم كل من (الصين، كوريا ، الهند ، وصربيا) اكبر دليل و شهادة ثقة في مناخ الاستثمار المصري.

وأضاف اللواء بهاء الدين زيدان، علي هامش مؤتمر الإعلان عن توقيع اتفاقيات تعاون بين الهيئة والهدي لمستلزمات المعامل الطبية للاعلان عن تفاصيل تعاونها مع 5 شركات عالمية توطين الصناعات الطبية في مصر .

وأشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لدعم و توطين صناعة الدواء في مصر، مؤكدا أنه بالتعاون مع الشركات العالمية والمصرية قريبا جدا سيكون اعتمادنا على التصنيع المحلي بالكامل، وتكون صناعة المستلزمات الطبية مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي و مصدر أساسي للعملة الصعبة ، بدلا من كونها كانت أحد ادوات استنزاف العملة الصعبة.

ووجه الشكر لكل من هيئة الدواء المصرية، والتي يتم الاعتماد عليها في إجراء عمل اي عملية شراء و كذلك هيئة التنمية الصناعية، و كذلك هيئة الرقابة الإدارية والتي تقدم كل الدعم لكافة الجهات ، وتقديم المشورة والمساندة في كافة الخطوات الخاصة بالمشروعات و اتفاقيات هيئة الدواء.

وأكد رئيس هيئة الشراء الموحد أن هذه الشراكات تاني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة لرعاية الصحية.