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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الشراء الموحد: مصر حريصة لتكون مركز إقليمي لصناعة الدواء بالشرق الأوسط وأفريقيا

رئيس هيئة الشراء
رئيس هيئة الشراء الموحد
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أكد اللواء بهاء  الدين زيدان ، رئيس هيئة الشراء الموحد ، أن مصر حريصة لتكون مركز إقليمي لصناعة الدواء ، و انتاج منتجات المعامل في مصر و ت جله الإنتاج لكافة بلدان المنطقة ، و دعم للمنظومة الصحية المصرية ، كما أن توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات عالمية من جنسيات مختلفة تضم كل من (الصين، كوريا ، الهند ، وصربيا) اكبر دليل و شهادة ثقة في مناخ الاستثمار المصري.
وأضاف اللواء بهاء الدين زيدان، علي هامش مؤتمر الإعلان عن  توقيع اتفاقيات تعاون بين الهيئة والهدي لمستلزمات المعامل الطبية للاعلان عن تفاصيل تعاونها مع 5 شركات عالمية توطين الصناعات الطبية في مصر .

وأشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لدعم و توطين صناعة الدواء في مصر، مؤكدا أنه بالتعاون مع الشركات العالمية والمصرية قريبا جدا سيكون اعتمادنا على التصنيع المحلي بالكامل، وتكون صناعة المستلزمات الطبية مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي و مصدر أساسي للعملة الصعبة ، بدلا  من كونها كانت أحد ادوات استنزاف العملة الصعبة. 
 ووجه الشكر لكل من هيئة الدواء المصرية، والتي يتم الاعتماد عليها في إجراء عمل اي عملية شراء و كذلك هيئة التنمية الصناعية، و كذلك هيئة الرقابة الإدارية والتي تقدم كل الدعم لكافة الجهات ، وتقديم المشورة والمساندة في كافة الخطوات الخاصة بالمشروعات و اتفاقيات  هيئة الدواء.

وأكد رئيس هيئة الشراء الموحد أن هذه الشراكات تاني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة لرعاية الصحية.

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