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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مئات الآلاف من المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف إطلاق النار بغزة

مظاهرات دعما لفلسطين
مظاهرات دعما لفلسطين
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نظم متظاهرون مسيرة في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية. 

وبحسب حملة التضامن مع فلسطين، التي نظمت المسيرة، فقد خرج مئات الآلاف لدعم الفلسطينيين. 

وأظهرت صور ومقاطع فيديو منشورة على "اكس" (تويتر سابقا) حشود كبيرة تحمل لافتات تضامنا مع غزة وأعلام فلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرة تعد الأولي في المملكة المتحدة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية في غزة.

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