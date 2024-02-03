رغم سوء حالة الطقس.. إقبال كثيف على معرض الكتاب في يومه العاشر

شهدت الساعات الأولى من يومه العاشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55، إقبالاً كثيفًا من الجماهير، على الرغم من التحذيرات الجوية وسوء الأحوال الجوية التي تضرب المنطقة. حيث تجاوب الزوار بشكل ملحوظ مع الفعاليات الثقافية والفنية المقامة ضمن المعرض، وذلك بهدف استكشاف آخر مستجدات عالم الكتب والثقافة.

وازدحمت بوابات المعرض بالزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث حرص الجميع على استكشاف أحدث الإصدارات والمؤلفات الأدبية والثقافية المعروضة في القاعات الرئيسية. وقد لفتت تنوع العروض والمشاركات الثقافية انتباه الزوار، مما دفعهم للبقاء في المعرض لفترات طويلة للاستمتاع بالتجربة الثقافية المتنوعة.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب وجهة مهمة لعشاق الثقافة والمعرفة، حيث يضم هذا الحدث السنوي مجموعة واسعة من دور النشر المصرية والعربية والعالمية، مما يجعله فرصة لا تُفوَّت للاطلاع على مختلف التيارات الفكرية والثقافية.

ومن المتوقع استمرار الإقبال الكثيف على معرض الكتاب خلال الأيام المتبقية من فترة إقامته، حيث يفتح أبوابه يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يستمر حتى الساعة 9 مساءً، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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