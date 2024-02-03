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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

استمرار تنفيذ أنشطة وزارة الشباب داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب
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نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء ، الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، ندوة تعريفية داخل  داخل جناح الوزاره  بمعرض القاهره الدولي للكتاب فى دورته الـ 55 ، للنشر الثقافة الكشفية والتعريف رواد المعرض باستضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي 2024.

وذلك بهدف نشر الثقافة الكشفية لغير الكشفين  للنشء من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال تعريفهم بداية الحركة الكشفية ومؤسسها، وعرض تاريخ اول مؤتمر  كاشفي عالمي عُقد في انجلترا ، عرض ماهية المؤتمر الكشفي العالميال 43 الذي تستضيفه مصر 2024 وأهدافه ومهامه . كما تم عرض نبذه عن اللجنه الكشفية العالمية واهدافها ، وتقديم مختصر عن مجريات المؤتمر الكشفي العالمي الذي استضافه مصر .

والجدير بالذكر ياتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة الدائم بنشر النشاط الكشفي بين النشء لما له من دور كبير في بناء شخصية الطفل ونقله بمختلف المهارات الحياتية.

أنشطة وزارة الشباب معرض القاهرة الدولي للكتاب اشرف صبحي الإدارة العامة لرعاية الموهوبين احمد محمدي