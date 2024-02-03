برلماني: الدولة نجحت بالارتقاء بقطاع السياحة.. ورأس الحكمة ستكون وجهة عالمية

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال السياحة واستثمار الوجهات السياحية لمصر، وزيادة جاذبيتها عالميا، بفضل رؤية متكاملة للقيادة السياسية المصرية لتنمية قطاع السياحة باعتباره مورد هام ورئيسي لزيادة الدخل من الدولار والعملات الصعبة.

ونوه أبو عايشة في تصريحات صحفية اليوم، بوصول عدد السائحين خلال عام 2023، إلى 14 مليون سائح وتحقيق المستهدف بالوصول إلى 15 مليون سائح، مشيرا إلى أن تنمية رأس الحكمة سيكون اضافة مهمة للوجهات السياحية في مصر.

وأشاد بالانتهاء من مخطط التنمية لمدينة رأس الحكمة، حتى تكون ثانى المدن الساحلية التي تتم تنميتها من خلال الشراكة مع كيانات عالمية، ووضع رأس الحكمة على خريطة السياحة خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد على البحر المتوسط.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الانطلاقة في مجال السياحة، تأتي تنفيذا لتوجيهات السيسي، واستغلال مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد والتى من شأنها المساهمة في تنمية الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد.

وأوضح أبو عايشة، أن مدينة رأس اﻟﺣﻛﻣة الجديدة،، ستكون ﻣﻘﺻداً ﺳﯾﺎﺣياً ﻋﺎﻟﻣياً، على غرار العلمين الجديدة؛ نظرًا لقربها من مطار العلمين الجديدة، وستعمل على جذب ملايين السياح سنويا إليها.

واختتم أن، تلك المنطقة الواعدة على المتوسط، تزخر بتوافر فرص حقيقية للاستثمار، تؤهلها لإتاحة أنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة جاذبة طوال العام، كما تؤكد نجاح الدولة في الارتقاء بقطاع السياحة رغم التحديات العالمية.