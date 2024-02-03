القوات الأمريكية تسقط 12 مسيرة حوثية فوق البحر الأحمر

أسقطت القوات العسكرية الأمريكية، 12 طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر الجمعة، وفقًا لتحديث صادر عن القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وذكرت القيادة الأمريكية أن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.

وأفادت القيادة المركزية في تحديثها بأنه جرى إسقاط طائرة بدون طيار فوق خليج عدن في الساعة 10.30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) يوم الجمعة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، في حوالي الساعة 4.40 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات ضد أربع طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين كانت على استعداد للانطلاق، حسبما ذكرت القيادة المركزية.

وتابعت: إنه "في الساعة 9:20 مساءً (بتوقيت صنعاء)، اشتبكت طائرات يو إس إس لابون وطائرات F/A-18 من مجموعة دوايت دي أيزنهاور كارير سترايك وأسقطت سبع طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

ولفتت إلى أن "القوات الأمريكية حددت الطائرات بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وتابعت أن القوات الأمريكية قامت بعد ذلك بقصف الطائرات بدون طيار ودمرتها.