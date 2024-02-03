كأس آسيا 2023.. ثنائي هجومي يقود تشكيل قطر أمام أوزبكستان

أعلن الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوزبكستان، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023.

وتقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، حيث يستضيف ملعب استاد البيت، اليوم السبت، مباراة قطر وأوزبكستان، التي تنطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي، المعز علي وأكرم عفيف، هجوم المنتخب القطري أمام نظيره الأوزبكي، في ظل اعتماد المدرب لوبيز على طريقة لعب 3-5-2.

تأهل منتخب قطر إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، بعدما أقصى منتخب فلسطين في دور الـ16، بينما بلغ منتخب أوزبكستان هذا الدور على حساب تايلاند.

تشكيل منتخب قطر لمواجهة أوزبكستان

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: المهدي علي - طارق سلمان - لوكاس مندس

خط الوسط: بيدرو ميجيل كوريا - جاسم جابر - أحمد فتحي - حسن الهيدوس - محمد وعد

وفي الهجوم: المعز علي - أكرم عفيف.