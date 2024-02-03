إيفرتون ينتزع تعادلًا قاتلًا من توتنهام في اللحظات الأخيرة

انتزع إيفرتون نقطة ثمينة من ضيفه توتنهام بنتيجة 2-2، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "جوديسون بارك" ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان توتنهام في طريقه لتحقيق فوز ثمين وحصد 3 نقاط، بعد أن تقدم بهدفين عن طريق ريتشارليسون في الدقيقتين 4 و41.

ولكن إيفرتون لم يستسلم، ونجح في تقليص الفارق عن طريق جاك هاريسون في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، خطف جاراد برانثوايت هدف التعادل لإيفرتون ليقود فريقه إلى نقطة ثمينة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام إلى 44 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 19 نقطة في المركز 17.

