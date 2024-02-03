تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين بالمطرية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة المطرية، اليوم السبت، حبس المتهم بالنصب على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث استولى المتهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الاشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات.

جاء بتحقيقات النيابة ان المتهم اعترف بارتكاب الواقعة حيث أقر باستخدام أحد التطبيقات والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات افتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للاشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك.