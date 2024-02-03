أستاذ إعلام: مسئولو القنوات حولوا الإعلام لتجارة مثل أفلام المقاولات

قالت الدكتورة رضا الفولي أستاذ الإعلام، إن ظاهرة شراء الهواء من القنوات تعد جريمة إعلامية والمتسبب فيها هي القنوات الفضائية التي تسمح بظهور أشخاص علي الشاشة مجهولة الهوية

وأضافت الفولي في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: و تعتبر تلك القنوات التي تقوم بإظهار أشخاص ليس لهم علاقة بالمهنية من "قنوات السبوبة" وأصبح مسئولو القنوات حالياً قد قاموا بتحويل الإعلام لتجارة بحتة مثل أفلام المقاولات التي تعرض في السينما المصرية.

وأشارت "الفولي"، إلي أنه من المفترض هناك معايير وضوابط لظهور أي شخص علي التليفزيون لتقديم برنامج سواء مدفوع الأجر أهمها أن يكون مؤهلا للعمل الإعلامي ومهنياً يكون حاصلا علي العديد من الدورات والدبلومات المهنية المتخصصة للعمل في المجال الإعلامي ولديه تصريح مزاولة مهنة واختبار مهنياً وأخلاقياً

وأشارت غيرهم وينبغي أيضاً علي القائمين بالعمل في القناة أن تعي جيداً أن مهنة الإعلام لها قدسية ومن يخرجوهم إلي النور ويدخلون داخل كل بيت مصري لم يكونوا من مجهول الهوية ويكون هؤلاء الأشخاص لديهم موهبة حقيقية ومحتوي هادف ومقبولون مهنياً وعملياً ويستقاد القائمين بالإعلام من الأكاديميين الكبار المتخصصين والمهنيين في المجال ويقومون باختبار هؤلاء الأشخاص الذين يريدون امتهان مهنة مقدمي البرامج عبر الشاشات كي يصبح هناك ضوابط ومعايير محددة تلزم الطرفين.

ولفتت أستاذة الإعلام إلى أننا أصبحنا نعيش في فضاء واسع ومفتوح عبر الإعلام الرقمي من الصعب السيطرة عليه ولكن نستطيع أن نضع السيطرة عبر التليفزيون.