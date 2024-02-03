نجم الإسماعيلي يخضع لكشف طبي في الإمارات قبل الانضمام لـ روستوف الروسي

وصل إياد العسقلاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى الإمارات استعدادا للانضمام لصفوف نادي روستوف الروسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويخضع العسقلاني للكشف الطبي في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا للانضمام لصفوف الفريق الروسي.

كان نادي روستوف الروسي قد أنهى إجراءات التعاقد مع إياد العسقلاني، خلال الأيام الماضية، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من نادي الإسماعيلي في انتظار إنهاء الكشف الطبي للإعلان عن الصفقة رسميًا .

ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعب بشكل رسمي عقب نهاية الكشف الطبي وبعدها ينتظم إياد العسقلاني في مران فريقه الجديد، خلال الساعات المقبلة، فور إنهاء فحوصات الكشف الطبي.

وحسم نادي روستوف الروسي الصفقة لصالحه مقابل 900 ألف دولار، بالإضافة إلى 100 ألف دولار مكافآت على أن يرسل بعدها قيمة الصفقة إلى مسئولي الإسماعيلي فور الاطمئنان على حالة اللاعب الصحية.