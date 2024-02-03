الدوري الألماني.. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ

كشف مدرب بايرن ميونيخ، توماس توخيل، عن تشكيل فريقه لمواجهة بروسيا مونشنجلادباخ على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الألماني الممتاز.

ويعتمد توخيل على هجوم قوي بقيادة هاري كين وموسيالا وساني، ويُشارك بافلوفيتش وجوريتسكا في خط الوسط لتعزيز الخبرة والقدرة على التحكم باللعب.

ويستند توخيل على سرعة ديفيز ومزراوي على الأطراف لدعم الهجوم، ويُشكل داير ودي ليخت ثنائي قوي في الدفاع.

جاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتيس دي ليخت - إيريك داير - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: اليكسندر بافلوفيتش - ليون جوريتسكا.

الوسط الهجومي: ليروي ساني - توماس مولر - جمال موسيالا.

خط الهجوم: هاري كين.

ويدخل بايرن ميونيخ المباراة وهو يتطلع لخطف صدارة الدوري الألماني، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة، متخلفا بنقطة وحيدة وراء باير ليفركوزن، بينما يسعى بروسيا مونشنجلادباخ لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 21 نقطة.