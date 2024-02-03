خاص| سهير شلبي: برامج التوك شو تحولت لمعارك إعلامية وتقدم محتوى جدليًا

قالت الإعلامية سهير شلبي، إن البرامج التي تقدم القضايا المجتمعية، وتعالجها عبر القنوات الفضائية بها رسالة إعلامية إلى حد ما، وتفيد المتلقى لكن بنسبة ضئيلة، لافتًة إلى أنها ضد البرامج التي أصبحت عبارة عن معارك إعلامية، وتقدم محتوى جدليا وغير مجدية للمشاهد تمامًا.

وأضافت "شلبي" في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أن برامج المرأة وخاصة الأطفال هي نوعية قوية لابد من الاهتمام بها وتقديمها بصورتها الحقيقية، واختيار كوادر إعلامية لتقديمها بعيدا عما نشاهده الآن.

وأكدت أنه قديمًا كنا نقدم محتوى مرئيا يدعم المرأة والمجتمع، ويقدم لها العديد من النصائح سواء أسرية أو صحية أو نفسية للارتقاء بها، وكنا نعمل على توعيتها فكريًا وثقافيًا.