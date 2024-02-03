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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

خاص| سهير شلبي: برامج التوك شو تحولت لمعارك إعلامية وتقدم محتوى جدليًا

الإعلامية سهير شلبي
الإعلامية سهير شلبي
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قالت الإعلامية سهير شلبي، إن البرامج التي تقدم القضايا المجتمعية، وتعالجها عبر القنوات الفضائية بها رسالة إعلامية إلى حد ما، وتفيد المتلقى لكن بنسبة ضئيلة، لافتًة إلى أنها ضد البرامج التي أصبحت عبارة عن معارك إعلامية، وتقدم محتوى جدليا وغير مجدية للمشاهد تمامًا. 

وأضافت "شلبي" في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أن برامج المرأة وخاصة الأطفال هي نوعية قوية لابد من الاهتمام بها وتقديمها بصورتها الحقيقية، واختيار كوادر إعلامية لتقديمها بعيدا عما نشاهده الآن. 

وأكدت أنه قديمًا كنا نقدم محتوى مرئيا يدعم المرأة والمجتمع، ويقدم لها العديد من النصائح سواء أسرية أو صحية أو نفسية للارتقاء بها، وكنا نعمل على توعيتها فكريًا وثقافيًا. 

الإعلامية سهير شلبي البوابة نيوز برامج التوك شو تحولت لمعارك إعلامية وتقدم محتوي جدلي