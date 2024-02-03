خاص.. منى الحسيني توجه رسالة مهمة للقائمين على الإعلام

أكدت الإعلامية مني الحسيني، أن هناك فقرا شديدا في المحتوي الذي يقدم للمرأة والشباب والأطفال عبر البرامج التليفزيونية في الفترة الأخيرة، موضحة أن أغلب البرامج التي تقدم الآن هي عبارة عن محتوي ردىء يتضمن التاتوهات والطبخ والتجميل واستعراض الفاشون ديزاينر لملابسهم.

وتساءلت "الحسيني" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "أين المرأة الطموحة والمثابرة والمتطلعة والأسرة المصرية في التليفزيون؟، أين المحتوي الذي يشجع الأسرة المصرية علي التماسك؟ أين دور الإعلام في التوعية بالمخاطر التي تحيط بالمرأة؟، كفاية برامج الطبخ وابعدوا عن التريندات الفاشلة".

وطالبت القائمين على الإعلام بتغيير الرسالة الإعلامية بالابتعاد عن الرسائل الواهية ووجود شكل جدي للمحتوي وإجراء حوارات الهادفة، مؤكدةً أن الإعلام دائما صاحب رسالة وكلمة والمحرك للقضايا المجتمعية.