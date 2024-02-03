طبيب الزمالك يوضح طبيعة إصابة الونش

أكد محمد أسامة طبيب فريق الكرة الأول بالزمالك، أن محمود حمدي الونش مدافع الفريق تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق اليوم السبت بملعب النادي الأبيض في ميت عقبة.

وقال أسامة في تصريح صحفي اليوم السبت، إن إصابة الونش جاءت في الركبة، واللاعب توجه للمستشفى للخضوع لفحوصات طبية للتأكد من سلامته وتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.

وخاض فريق الزمالك تدريباته على ملعب النادي في ميت عقبة اليوم السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري.

ويقود الزمالك فنيا حاليا المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الذي وقع عقد يمتد لمدة موسم ونصف.