4 قرارات من النيابة بعد وفاة سيدة في حريق شقة بالعمرانية

فتحت النيابة العامة بالجيزة التحقيقات، في واقعة مصرع ربة منزل في حريق شقة سكنية بالطابق الخامس، في عمارات الأوقاف بشارع الثلاثيني بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الشقة المحترقة، وكشفت التحقيقات أن السيدة توفيت اختناقا بالدخان، وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان السيدة، عقب توقيع الصفة التشريحية وتحديد أسباب وملابسات الوفاة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

بداية الواقعة.. بتلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بعمارات الأوقاف بشارع الثلاثيني بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والاطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق الذي خلَّف وفاة سيدة اختناقًا بالدخان جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.