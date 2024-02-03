كأس آسيا.. إيران تُقصي اليابان وتبلغ نصف النهائي

حقق المنتخب الإيراني إنجازًا مهما ببلوغه نصف نهائي كأس آسيا، بعد فوزه المثير على اليابان، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات ربع النهائي.

تقدم المنتخب الياباني بهدف هيديماسا موريتا في الدقيقة 28، لكن إيران عادت بقوة في الشوط الثاني، وسجلت هدف التعادل عبر محمد محبي في الدقيقة 55.

وفي الوقت القاتل، خطف علي رضا جهانبخش هدف الفوز لإيران في الدقيقة 96، ليُرسل المنتخب الإيراني إلى نصف النهائي لمواجهة الفائز من لقاء قطر حامل اللقب وأوزبكستان.

وكان منتخب إيران، قد تأهل للدور ربع النهائي بعدما فاز على المنتخب السوري بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.